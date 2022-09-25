Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини

25 вересня 2022, 22:39

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини

Сьогодні вдень російські окупаційні війська обстріляли два райони Дніпропетровської області, люди залишалися без електрики. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

«У Нікопольському районі зі ствольної артилерії ворог влучив по Марганцю. Там частково пошкоджено дві будівлі. Під ворожим вогнем опинилася і Мирівська громада. Зачепило два приватні житлові будинки, три господарські споруди, три лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих», - написав Лукашук у Тelegram.

Він також повідомив, що у Синельниківському районі окупанти вдарили по Великомихайлівській громаді, атакували два села. Люди не постраждали.

«Внаслідок обстрілу у шести населених пунктах зникло електропостачання, а аварійні бригади вже повернули світло до будинків громадян. Також інформую, що сьогодні зникло електропостачання у Покровській громаді. Три тисячі абонентів залишилися без світла. З обстрілами це не пов'язано – сталася аварійна ситуація. Поки що все відновлено», — розповів Лукашук.

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