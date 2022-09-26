Війська РФ дронами атакували об'єкт військової інфраструктури на Одещині

Над Одеською областю один дрон був знищений силами протиповітряної оборони ЗСУ, але ще двоє поцілили в об'єкт військової інфраструктури. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.



Він зазначив, що через масштабну пожежу та детонацію боєприпасів на об'єкті було організовано евакуацію цивільного населення.



Попередньо, за даними ОК «Південь», постраждалих немає, а боротьба з вогнем та рятувальна операція продовжуються.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що за добу на підконтрольній українській владі частині області внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів.