Вночі окупанти РСЗВ та тяжкою артилерією обстріляли Нікопольщину

26 вересня 2022, 09:56

Вночі окупанти РСЗВ та тяжкою артилерією обстріляли Нікопольщину

Вночі російські війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, за ніч окупанти 9 разів ударили по 4 громадам регіону – Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській. На територію перерахованих населених пунктів прилетіло близько 130 російських снарядів.

Валентин Резніченко зазначив, що, за попередньою інформацією, люди не постраждали.

«По Нікополю поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. Знову знеструмлені оселі майже 3 000 сімей. Енергетики вже стали до роботи», - написав він.

Також Резніченко зазначив, що у Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах проводиться обстеження територій та з'ясовуються масштаби руйнувань.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що за добу на підконтрольній українській владі частині області внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів.

Ще за темою

Місця
Дніпропетровська область
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:59
«ДНР» заявила про п'ятьох поранених внаслідок обстрілів за добу
11:17
У Маріуполі окупанти зруйнували будинок на бульварі Хмельницького
10:44
За добу війська РФ знищили на Донеччині 49 цивільних об'єктів
09:33
«ДНР»: Горлівка потрапила під обстріл, поранено двох дітей
08:51
Авіація ЗСУ за добу 33 рази вдарила по позиціях армії РФ на Донбасі — Гайдай
00:03
Нові абсурди «референдуму» — головне за день ►
22:56
Життя після «референдумів»: Що зміниться у політиці та на фронті ►
21:34
«ДНР» та «ЛНР» заявили, що на «референдумі» вже «проголосували» до 80% виборців
17:57
Просто сходити на концерт: У Херсоні бюджетників обманом зігнали на «референдум»
10:14
Колишній нардеп-регіонал загинув у Херсоні
00:02
Під Лиманом бої, центр Донецька під обстрілом — головне за день ►
13:23
Лавки, автомати та поквартирний обхід: «ДНР» та «ЛНР» показали другий день «референдуму»
11:32
Донецьк під потужним обстрілом, є поранені
10:04
Ринок у Новій Каховці потрапив під обстріл
00:37
Крим: створення «добробатів» та мобілізація
Всі новини
12:17
В Офісі президента розповіли про те, як у РФ проходить мобілізація
11:59
«ДНР» заявила про п'ятьох поранених внаслідок обстрілів за добу
11:17
У Маріуполі окупанти зруйнували будинок на бульварі Хмельницького
10:44
За добу війська РФ знищили на Донеччині 49 цивільних об'єктів
10:06
У Росії відбулася стрілянина у військкоматі
09:56
Вночі окупанти РСЗВ та тяжкою артилерією обстріляли Нікопольщину
09:41
Війська РФ дронами атакували об'єкт військової інфраструктури на Одещині
09:33
«ДНР»: Горлівка потрапила під обстріл, поранено двох дітей
09:07
ЗСУ за добу відбили атаки в районах 13 населених пунктів — Генштаб
08:51
Авіація ЗСУ за добу 33 рази вдарила по позиціях армії РФ на Донбасі — Гайдай
08:37
Окупанти обстріляли Донецьку область: Троє загиблих та одинадцять поранених
00:03
Нові абсурди «референдуму» — головне за день ►
22:58
У Росії на протестах проти мобілізації за вихідні затримали понад 800 людей
22:56
Життя після «референдумів»: Що зміниться у політиці та на фронті ►
22:39
Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини
Всі новини
ВІДЕО
Нові абсурди «референдуму» — головне за день ►
26 вересня, 00:03
Життя після «референдумів»: Що зміниться у політиці та на фронті ►
25 вересня, 22:56
Просто сходити на концерт: У Херсоні бюджетників обманом зігнали на «референдум»
25 вересня, 17:57

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти