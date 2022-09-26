Вночі окупанти РСЗВ та тяжкою артилерією обстріляли Нікопольщину

Вночі російські війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, за ніч окупанти 9 разів ударили по 4 громадам регіону – Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській. На територію перерахованих населених пунктів прилетіло близько 130 російських снарядів.

Валентин Резніченко зазначив, що, за попередньою інформацією, люди не постраждали.

«По Нікополю поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. Знову знеструмлені оселі майже 3 000 сімей. Енергетики вже стали до роботи», - написав він.

Також Резніченко зазначив, що у Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах проводиться обстеження територій та з'ясовуються масштаби руйнувань.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що за добу на підконтрольній українській владі частині області внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів.