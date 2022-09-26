У Росії відбулася стрілянина у військкоматі

У місті Усть-Ілімськ Іркутської області Росії сталася стрілянина у військкоматі, повідомляють місцеві ЗМІ та телеграм-канали.



Було поранено начальника призовної комісії Олександра Єлісєєва. Він перебуває в реанімації у вкрай тяжкому стані, повідомив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв.



«Сьогодні в області сталася надзвичайна подія. В Усть-Ілімську молодик влаштував стрілянину у військкоматі. Воєнком Олександр Володимирович Єлісєєв перебуває в реанімації, у вкрай тяжкому стані. Лікарі виборюють його життя», — написав він.



На відео, опублікованому в соцмережах, озброєна людина робить один постріл і люди у військкоматі з криками тікають.



Стріляючого затримали. За даними ЗМІ, це 25-річний місцевий житель Руслан Зінін, йому 25 років, він безробітний. Як пише Mash, він почав стріляти, коли військком Єлісєєв проводив інструктаж для людей, які під мобілізацію.



Мати Зініна розповіла «Астрі», що «дуже переживав через повістку, яка прийшла найкращому другові», який не служив в армії.



«Останнім часом Руслан жив у бабусі. Вранці він сказав їй, що пішов у військкомат добровольцем. Потім ми не могли до нього додзвонитись, а потім побачили ці новини. Самому Руслану повістка не приходила, але вчора вона прийшла до його найкращого друга. Руслан був дуже засмучений через це, тому що друг його в армії не служив. Говорили, що буде часткова мобілізація, а виходить, що беруть усіх», - розповіла вона.