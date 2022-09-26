Вночі окупанти активно атакували на Донецькому та Горлівському напрямках

Вночі російські війська інтенсивно атакували регіон на Донецькому та Горлівському напрямках. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
«Не вщухають обстріли Мар'їнської громади: під ударом Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка. У Красногорівці згорів приватний будинок, ще декілька — пошкоджено. Інформація про постраждалих не надходила», - зазначив він.
Також Павло Кириленко розповів, що в Авдіївці вночі були поодинокі прильоти по старій частині міста, а вранці — артобстріл центру. Обійшлося, без жертв.
Зафіксований інтенсивний обстріл Торецька, у місті, за даними Кириленка, пошкоджена будівля місцевої лікарні, горить приватний будинок. Постраждалих немає.
За словами Кириленка, у Світлодарській громаді вночі окупанти обстріляли Одрадівку та станцію Майорськ, також обійшлося без постраждалих.
Павло Кириленко закликав не наражати себе на небезпеку і евакуюватися.
Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів що за добу на підконтрольній українській владі частині області внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів.