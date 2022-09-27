«ДНР»: П'ять поранених від обстрілу за добу

Минулої доби на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території було поранено п'ятьох мирних жителів, у тому числі двоє дітей. Про це заявив «СЦКК ДНР».



Людей було поранено в Кіровському районі Донецька та Центрально-міському районі Горлівки, зазначається в повідомленні.



Також у «ДНР» заявили про пошкодження 29 домобудівель у Петрівському та Київському районах Донецька, Центрально-Міському та Микитівському районах Горлівки та Макіївці, а також 5 об'єктів цивільної інфраструктури.

У Донецькій області, за даними адміністрації, загинули троє мирних жителів від обстрілів з боку російських сил за добу. Ще 13 людей отримали поранення.