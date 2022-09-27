«Просуваємося вперед». Зеленський анонсував «хороші новини» з фронту

Президент Володимир Зеленський анонсував «хороші новини» з фронту.



«А що стосується фронту, то скажу коротко і поки що без деталей, хоч вони будуть і хороші: просуваємось вперед і звільняємо нашу землю», — сказав він у вечірньому відеозверненні.



Зеленський пообіцяв, що «ми діятимемо, щоб захистити наших людей: і в Херсонській, і в Запорізькій області, і в Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини, і в Криму».



«Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів», — наголосив він, говорячи про псевдореферендум на окупованих територіях.