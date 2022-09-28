ЗСУ зміцнюють позиції поблизу Лимана Донецької області — ISW

Збройні сили України зміцнюють позиції поблизу міста Лиман на Донеччині. Про це повідомляють у звіті спеціалісти Інституту вивчення війни (ISW).

Наголошується, що в районі Лимана продовжуються запеклі бої, а українські військові продовжують наближатися до міста, звільняючи нові населені пункти. В ISW пишуть, що все більше ЗСУ близькі до того, щоб перерізати останні шляхи постачання угруповання російських військ у цьому місті та взяти окупантів в оперативне оточення.

Експерти ISW, посилаючись на українські джерела, повідомили, що протягом 26-27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лимана. А посилаючись на російські джерела, в ISW зазначили, що українська артилерія тримає під вогневим контролем останній шлях постачання російських військ у місті через Сватове, Макіївку та Терни. До того ж українські розвідувальні та диверсійні групи вже помічені у містах Торське та Ямпіль, які розташовані на південний схід від Лиману.

Також у звіті ISW, цитуючи репортаж журналістів газети New York Times, зазначено, що на бахмутському напрямі діє російська ПВК «Вагнер». Вказують, що «вагнерівці» з низки ув'язнених, які вирушили на війну, часто здаються в полон української армії.

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