Російські війська атакували 19 населених пунктів Донбасу за добу

Минулої доби російська армія атакувала 19 населених пунктів Донбасу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені.

Армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Красногорівка, Гірник, Миколаївка, Залізне, Слов’янськ, Краматорськ, Часів-Яр, смт Північне, Гостре, Курахівка, селах Первомайське, Максимільянівка, Іванівське, Шахтарське, Малинівка, Карлівка.

Правоохоронці повідомили, що армія РФ обстрілювала Донеччину ракетами "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч".

Знищено та пошкоджено за минулу добу 45 цивільних об'єктів Донецької області – 36 житлових будинків, школа, дитячий садок, машинобудівний завод, складські приміщення, газопровід.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 204 особи, з початку обов'язкової евакуації – понад 19700 осіб, у тому числі 3206 – дітей, 944 – людей з інвалідністю.

Раніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині області в результаті обстрілів з боку російської армії загинули п'ять мирних жителів.