Україна отримає чотири системи ППО IRIS-T, а не одну

28 вересня 2022, 23:21

Україна отримає чотири системи ППО IRIS-T, а не одну

Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T замість однієї, як повідомлялося раніше. Це випливає з інформації на сайті німецького уряду.

У переліку зброї, яка планується до передачі Україні, зазначено, що з'явилися засоби для передачі ще трьох систем ППО.

Готуються до передачі 30 тисяч патронів калібру 40 міліметрів та 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин.

Також Німеччина передати 10 мостових систем, три середні мостові системи та 90 великовантажних причепів для перевезення важкого озброєння.

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