У Краматорську поранено десятеро людей внаслідок ракетних ударів

Краматорськ

У Краматорську Донецької області — потужний вибух.



Як повідомляють місцеві жителі, його добре було чути у різних районах. У Telegram-каналах публікують фото з місця події. Там, де стався вибух, у небо здіймається стовп диму.

Оновлено. Як повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко, по місту завдано чотирьох ракетних ударів.



«Вже відомо про десятьох поранених. Пошкоджено багатоповерхівку, інфраструктуру та приватні домівки. На місцях працюють усі відповідні служби», — поінформував мер.

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