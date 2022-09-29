У СБУ ідентифікували генерала РФ, який наказав захопити Маріуполь

Правоохоронці ідентифікували генерала РФ, який наказав захопити Маріуполь і штурмувати одне з найбільших промислових підприємств міста – «Азовсталь». Про це повідомляють у СБУ.

Наголошується, що військовим злочинцем є командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу з Росії генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

За даними слідства, з лютого 2022 року він керував захопленням територій Донецької області та особисто брав участь у бойових діях проти ЗСУ. У СБУ пишуть, що до його підпорядкування входять: «1-й армійський корпус народної міліції», низка окремих мотострілкових бригад незаконних збройних формувань «ДНР», батальйони танковий та «Сомалі», розвідбатальйон «Спарта» та підрозділи ПВК «Вагнер». Мордвічев, за даними СБУ, особисто здійснював військове планування, координацію та управління цими окупаційними підрозділами у бойових діях.

Також він, як пишуть у СБУ, наказав захопити Маріупольський район, де за його вказівками війська РФ руйнували цивільну та критичну інфраструктуру, вбивали мирних жителів.

Крім того, перебуваючи на території окупованої частини Маріуполя, Мордвічев провів нараду з Кадировим, затвердивши план остаточного захоплення міста, блокування та подальшого штурму «Азовсталі» із вбивством українців, що залишилися всередині.

«За його безпосереднього керівництва та контролю окупаційні війська чинили звірства проти військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення», - зазначили в СБУ.

Повідомляється, що наразі генерал-лейтенанту з РФ Андрію Мордвічеву повідомлено про підозру за такими статтями КК України:

▪ ч. 3 ст. 110 («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків»);

▪ ч. 2 ст. 437 («Ведення агресивної війни або агресивних воєнний дій»);

▪ ч. 2 ст. 28 («Вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою»).

Раніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок обстрілів з боку російських військ загинули шестеро мирних жителів.