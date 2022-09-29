Російські війська обстріляли 14 населених пунктів Донеччини за добу

Російська армія минулої доби обстріляла 14 населених пунктів Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви та поранені, серед них діти.



Упродовж доби поліцейські задокументували 19 обстрілів регіону окупантами.

Війська РФ атакували міста Торецьк, Авдіївка, Бахмут, Залізне, смт Північне, Очеретине, села Комар, Бердичі, Карлівка, Максимільянівка, Соловйове, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Олександропіль.

Обстрілювали регіон із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Найбільше ударів окупанти завдали Бахмуту, це місто було обстріляне чотири рази за минулу добу.

Знищено та пошкоджено російськими військовими 24 цивільні об'єкти регіону - 18 житлових будинків, коксохімічний завод, автотранспорт, гаражі.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 278 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 20 000 осіб, у тому числі 3248 – дітей, 949 – людей з інвалідністю.

Раніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок обстрілів з боку російських військ загинули шестеро мирних жителів.