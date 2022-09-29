«ЛНР» заявила про загибель 100 мирних жителів від початку війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на окупованій частині Луганської області загинуло 100 людей.



Як запевняє так званий «СЦКК ЛНР», у період з 17 лютого по 29 вересня внаслідок обстрілів поранено 304 особи, зокрема 27 дітей.



Також зазначається, що серед загиблих — семеро дітей.



Ймовірно, до статистики не увійшли загиблі на новоокупованих територіях. Наприклад, у Сєвєродонецьку та Лисичанську, де важко підрахувати кількість загиблих.

Нагадаємо, в окупованій Горлівці через обстріл загинув мирний житель.