ДБР повідомило про підозру заступнику голови «адміністрації Володарського району «ДНР»

Про підозру у колабораційній діяльності повідомлено заступнику голови «Адміністрації Володарського району «ДНР». Про це заявили у Державному бюро розслідувань.



Повідомляється, що він добровільно вступив на посаду в незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ органі влади.

«Він працював на агресора, виконуючи функції представника вищого керівного складу псевдооргану влади на території смт Нікольське Маріупольського району Донецької області», - повідомили у ДБР.

Його підозрюють у колабораційній діяльності за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Раніше в СБУ оголосили підозру генералу РФ, який наказав захопити Маріуполь та штурмувати одне з найбільших промислових підприємств міста – «Азовсталь».