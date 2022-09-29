У Запорізькій області обстрілами зруйновано будинки, поранено жінку

29 вересня 2022, 15:01

У Запорізькій області обстрілами зруйновано будинки, поранено жінку

Одна жінка отримала поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами території Запорізької області у середу, зафіксовано близько трьох десятків повідомлень про руйнування будинків у Василівському та Пологівському районах. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

«Російські загарбники завдали ударів по житлових будинках Оріхівщини та Гуляйпільщини. Заявники повідомили про понівечені багатоквартирні та приватні будинки, від прямих влучень снарядів деякі з них повністю зруйновані. Крім цього, ворог пошкодив дворову територію, знищив вогнем автомобілі та травмував місцеву мешканку – жінку доставлено до лікарні», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, минулої ночі окупаційні війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град» житлову інфраструктуру смт Степногірськ Василівського району – пошкоджено кілька будинків та дах дев'ятиповерхівки.

Зібрані докази передано до Управління СБУ у Запорізькій області для порушення кримінального провадження за ст.438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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