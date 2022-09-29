«ЛНР»: Двоє людей загинули, 9 поранені через обстріл Верхньої Підгорівки

Двоє людей загинули, дев'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілу села Верхня Підгорівка Старобільського району. Про це заявили у «прокуратурі ЛНР».



Також стверджується, що внаслідок обстрілу зруйновано будівлю підприємства «Компанія радіомовлення, радіозв'язку та телебачення».



Раніше в «СЦКК ЛНР» заявили , що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на окупованій частині Луганської області загинуло 100 людей. У період з 17 лютого по 29 вересня в результаті обстрілу поранено 304 особи, у тому числі 27 дітей.