Зеленський заявив, що Росія стає «ДНР» та «ЛНР»

Росія своїми діями прирівнює себе до так званих «ДНР» та «ЛНР». Про це заявив президент України Володимир Зеленський.



«Росія прирівнює себе до так званих "ДНР" і "ЛНР", остаточно доб'є ті інституції нормальної державності, які в Росії ще залишалися», — сказав він у вечірньому відеозверненні.



«Окупант заповнює могилами захоплену територію України і все більше могил – на території самої Росії. Окупант влаштовує на захопленій території тортури – і заповнить тортурами всю територію Росії. Тільки так тепер працюватиме російська поліція, російські спецслужби. Закон у Росії знищено», — наголосив Зеленський.

За його словами, «ті, хто приніс усі ці смерті, знущання, зґвалтування з Росії внесуть їх до себе додому. Окупант знищує всюди захопленої території економіку, соціальну сферу, культуру...».



«Ціною того, що одна людина в Росії хоче продовжувати цю війну, буде те, що все російське суспільство залишиться без нормальної економіки, без гідного життя і без поваги до людських цінностей. Це ще можна зупинити. Але щоб це зупинити, доведеться зупинити одного в Росії, хто хоче війни більше, ніж життя. Вашого життя, громадяни Росії», — заявив Зеленський.



Також він повідомив, що у п'ятницю на спеціальному засіданні РНБО будуть рішення, оскільки «ми знаємо, як реагувати на якісь російські дії».



Завтра ще один день нашої боротьби, ще один день на шляху до перемоги. Чи буде він особливим для нас? Цей день стане ще одним, який наблизить нас до безпеки та миру. До відновлення нашої територіальної цілісності. Бо задля цього воюють та працюють мільйони українців. Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. І ми знаємо, як реагувати на якісь російські дії», — наголосив Зеленський.