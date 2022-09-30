Зросла кількість постраждалих від ракетних ударів по Дніпру

Дніпро. Фото: ОВА

Число постраждалих внаслідок удару російських ракет «Іскандер» по Дніпру побільшало. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Одна людина загинула та п'ятеро поранено… Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджено», — зазначив Резніченко.



За його словами, у місті пошкоджено кілька багатоповерхівок, гімназію, магазин та адміністративні будівлі.



«Рятувальники з ночі працюють на місцях прильотів і з'ясовують масштаби руйнувань», — поінформував очільник області.



Також він розповів, що по Нікопольському району окупанти тричі вдарили з РСЗВ «Град» та важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об'єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінію електропередач. У Нікополі снаряди пошкодили приватні будинки.

Нагадаємо, російські сили вдарили по Дніпру пізно ввечері, 29 вересня. Повідомлялося про одного загиблого та двох поранених.



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