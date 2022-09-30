У казармі під Новоайдаром загинуло понад 50 окупантів — Гайдай

У казармі під Новоайдаром Луганської області загинули понад 50 військових РФ після удару, лікарні Старобільська переповнені пораненими. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він зазначив, що до старобільських лікарень госпіталізували 200 окупантів, і не менш напружена для військ РФ ситуація й в інших лікарнях, наближених до лінії зіткнення.

«Цих двохсот довезли до шпиталю. А от з Бахмутівки, що біля Новоайдару, везти до лікарень нікого», - написав Гайдай, зазначивши, що там внаслідок удару по району зосередження військ РФ загинуло понад п'ятдесят окупантів і було знищено сімнадцять одиниць їхньої техніки.

Загалом, як повідомляє Гайдай, протягом 29 вересня авіація сил оборони України завдала 29 ударів по позиціях окупантів. Підтверджено ураження шести опорних пунктів, двадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів армії Росії. Крім того, ППО ЗСУ збито сім БПЛА, у тому числі п'ять - іранського виробництва, один вертоліт Мі-8 та штурмовик Су-25.

Також у Луганській ОВА повідомили, що ракетні війська та артилерія ЗСУ вдарили по п'яти командних пунктах, п'ятнадцяти районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шести складам з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, одному зенітному ракетному комплексу та восьми інших важливих об'єктів окупантів.

«Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.

Росіянами із різного виду озброєння обстріляні наступні населені пункти:

- на Краматорському напрямку: Богородичне, Блакитні Озера, Щурове, Діброва, Озерне, Новий Мир, Катеринівка, Нове, Новоселівка, Пришиб, Донецьке, Старий Караван, Райгородок, Закітне;

- на Бахмутському напрямку: Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Північне, Майорськ, Роздолівка, Іванівське, Весела Долина, Торецьк», - написав Гайдай.

До того ж Сергій Гайдай повідомив, що угрупованні «ЛНР» відзвітувало про відновлення на території захопленої частини Луганської області 51 школи та 21 дитячого садка. Він зазначив, що всі ці школи розташовані на окупованій у 2014 році частині Луганщини або у захоплених населених пунктах у перші дні вторгнення 2022 року, де протягом двох останніх років багато шкіл та дитсадків відновили за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Але водночас, за даними Гайдая, у повністю зруйнованих Попасній, Горському, Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську не відновлено ще жодного навчального закладу. Глава Луганської ОВА каже, що для цього потрібні великі гроші.



«Так, у Сєвєродонецьку вже протягом трьох місяців не можуть відкрити найбільш вцілілу ЗОШ № 15. Щось намагаються робити і щоразу відтерміновують завершення робіт. Не працюють й інші 20 шкіл громади, які зруйнувала росія. Це – реальність проблем», - уточнив Гайдай.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що в області загинули вісім мирних жителів від обстрілу на добу.