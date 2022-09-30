«ДНР»: Через обстріли Донецька та Горлівки загинули мирні жителі

На підконтрольній «ДНР» частині Донецької області внаслідок обстрілів за 29 вересня загинуло двоє людей. Ще одна жінка загинула сьогодні.



Як повідомляє так званий «СЦКК ДНР», учора у Куйбишевському районі Донецька загинула жінка 1977 року народження, у Микитівському районі Горлівки — чоловік 1954 року народження.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали п'ять цивільних осіб у Кіровському та Петрівському районах Донецька, Микитівському та Калінінському районах Горлівки.



Сьогодні у селищі Гольмівський у Горлівці загинула жінка 1978 р.н.

На підконтрольній українській владі частині Донеччини внаслідок обстрілів за добу загинули вісім людей. Ще 17 було поранено.



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