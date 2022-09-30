За добу армія РФ знищила 53 цивільних об'єкти в Донецькій області

30 вересня 2022, 11:15

За добу армія РФ знищила 53 цивільних об'єкти в Донецькій області

Російські війська минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви та поранені.

Окупанти атакували міста Бахмут, Краматорськ, Авдіївка, Торецьк, Залізне, села Водяне, Галицинівка, Карлівка, Новоселівка Перша, Олександропіль, Роздолівка, Шевченко.

Правоохоронці за добу зафіксували наслідки 27 російських обстрілів.

Знищено та пошкоджено окупантами 53 цивільних об'єкти регіону – 21 житловий будинок, коксохімічний та машинобудівний заводи, приміщення комунальних служб, відділення банку, лікарня, навчальний заклад, автовокзал, залізничне полотно, лінії електропередач, господарські будівлі, магазини.

Окупанти обстрілювали Донеччину артилерією, ракетами «С-300», РСЗВ «Ураган», «Град», «Смерч».

Минулої доби, як зазначили в поліції, російська армія п'ять разів обстріляла Краматорськ. Внаслідок влучення ракет окупантів було пошкоджено будинки місцевих жителів та об'єкти критичної інфраструктури. Є поранені. Поранені обстрілами є й у Бахмуті. Повідомляється, що місто зазнало шести артилерійських обстрілів з боку окупантів. Пошкоджено шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків, а також цивільну інфраструктуру.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 199 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 20 200 осіб, у тому числі 3270 дітей, 955 людей з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що в області загинули вісім мирних жителів від обстрілу на добу.

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