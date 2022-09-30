«ДНР» показала перших прибулих мобілізованих росіян

Окупована частина Донеччини. Скріншот

На підконтрольну угрупованню «ДНР» територію прибули перші росіяни, яких призвали в межах часткової мобілізації у РФ. Про це повідомляє так звана «народна міліція ДНР».



«Зараз вони проходять курс інтенсивної бойової підготовки на полігонах, який враховує досвід боїв останніх місяців», — запевняють в угрупуванні.

Нагадаємо, 28 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що перші призовники, мобілізовані у РФ тиждень тому, вже дісталися фронту. Підготовки вони не пройшли.



Раніше правозахисний портал «ОВД-Інформ» повідомив, що у РФ на акціях протесту проти мобілізації за два дні затримали понад 800 людей.



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