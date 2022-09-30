Внаслідок обстрілу гумколони у Запоріжжі загинули 25 людей, понад 60 поранено

Внаслідок обстрілу гуманітарної колони у Запоріжжі загинули 25 людей, 62 поранені, серед них жінки та діти. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.



Правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за фактом обстрілу колони цивільних автомобілів, повідомили в Офісі генерального прокурора. України.



Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 30 вересня 2022 близько 7:30 збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону з мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку. Поки що відомо про 25 загиблих та близько 50 поранених, серед яких є діти.

Зазначається також, що досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області.

За даними Запорізької ОВА, через обстріл колони біля обласного центру російськими військами загинуло 23 особи та 28 було поранено.



1 жовтня у Запоріжжі та області оголошено днем жалоби.



Президент України Володимир Зеленський прокоментував те, що сталося в Запоріжжі і опублікував фото наслідків російської атаки.