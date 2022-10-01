Путін привласнив «героя Росії» Катеринічеву, який загинув у Херсоні

01 жовтня 2022, 15:22

Путін привласнив «героя Росії» Катеринічеву, який загинув у Херсоні

Володимир Путін привласнив звання «героя Росії» «першому заступника голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Олексію Катеринічеву — посмертно. Відповідний указ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

У документі наголошується, що Катеринічев був полковником.

Російські ЗМІ пишуть, що він загинув внаслідок точкового обстрілу: удар припав по будинку в Херсоні, де мешкав Катеринічев.

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Раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні загинув «перший заступник голови адміністрації Херсонської області з безпеки» Олексій Катеринічев.

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