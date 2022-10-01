На Донеччині енергетики повернули світло у два населені пункти

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у двох населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за 30 вересня аварійно-ремонтні бригади змогли повернути електрику у будинки 784 Торецької та Криворізької громад.



«Бахмутський, Авдіївський, Торецький та Мар'їнський напрямки залишаються найскладнішими... Без електропостачання залишаються 82 населені пункти області», — поінформували в енергокомпанії.