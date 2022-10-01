Окупанти повністю вивели з ладу дві підстанції на півдні України

01 жовтня 2022, 20:54

Окупанти повністю вивели з ладу дві підстанції на півдні України

Внаслідок ракетних ударів росіян дві підстанції «Укренерго» на півдні України повністю вийшли з ладу. Про це повідомила прес-служба компанії.

«Росія знову свідомо знищує цивільні об'єкти критичної інфраструктури. За дві минулі доби ракетними ударами повністю виведено з ладу дві підстанції "Укренерго" на півдні України», - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що внаслідок атак окупантів пошкоджено основне обладнання підстанцій та інших об'єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає.

«Щойно буде дозволяти ситуація, ремонтні бригади "Укренерго" почнуть відновлювальні роботи. Компанія докладатиме максимальних зусиль для відновлення роботи об'єктів до початку опалювального сезону», — додали в «Укренерго».

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