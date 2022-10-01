Росіяни посилили примусову мобілізацію на окупованих територіях

На тимчасово окупованих українських територіях росіяни посилили проведення примусової мобілізації. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.



У Генштабі зазначили, що російське військове керівництво намагається приховати втрати особового складу у цій війні. Водночас політичне керівництво РФ продовжує пошук шляхів поповнення втрат у живій силі.



«На тимчасово захопленій території України російська окупаційна влада, грубо порушуючи правила ведення війни та права людини, активізувала заходи щодо примусової мобілізації чоловічого населення призовного віку для поповнення втрат російських військових частин. Для своєчасного виконання мобілізаційних заходів та придушення опору місцевого населення в міста Бердянськ та Мелітополь прибули додаткові підрозділи Росгвардії», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у РФ намагаються узаконити залучення ув'язнених до участі у війні. За інформацією, що є у Генштабу ЗСУ, на розгляд Держдуми Росії внесено законопроект про зміни до російського кримінального кодексу, в якому передбачається відбування покарання засуджених у районі ведення бойових дій.