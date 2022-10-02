Окупанти вночі обстрілювали прифронтові території Донецької області

02 жовтня 2022, 11:21

Окупанти вночі обстрілювали прифронтові території Донецької області

Російські війська вночі активно обстрілювали ділянки фронту в Донецькій області від Курахово до Соледара. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

 Він зазначив, що на Донецькому напрямку під вогонь потрапили Курахівська та Авдіївська громади. Люди не постраждали, але є руйнування. У Курахівській громаді росіяни обстріляли Курахівку і вдарили ракетами по околицях Ганнівки та Успенівки. Є пошкоджені будинки. В Авдіївській громаді росіяни 4 рази стріляли в районі Опитного, 5 разів — по Авдіївці.

 «Є попадання у будинків — обсяги збитків встановлюємо», — розповів Кириленко.

На Горлівському напрямку постраждали Бахмутська, Торецька, Соледарська та Світлодарська громади. У Бахмуті одна людина отримала поранення, пошкоджено 4 приватні будинки та 2 багатоповерхівки. У Соледарі також поранено 1 особу. У Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки у Щербинівці та 2 будинки у Північному. Люди там не постраждали. У Світлодарській громаді вночі обстріляли Одрадівку і станцію Майорськ.

«Залишитися в області небезпечно! Евакуюйтеся вчасно!», - закликав голова адміністрації.

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