РФ має намір дати російське громадянство всім жителям «ДНР»

02 жовтня 2022, 15:01

РФ має намір дати російське громадянство всім жителям «ДНР»

Люди, які проживають зараз на території, зайнятій угрупованням «ДНР», автоматично отримають російське громадянство. Про це повідомляється в ухвалі № 36-П Конституційного суду РФ, опублікованій на порталі правової інформації РФ.

Наголошується, що відповідна норма регулюється статтею 5 договору про вступ до складу Російської Федерації. Там зазначено, що особи, які постійно проживають на цій території, визнаються російськими громадянами. Виняток становлять люди, які протягом місяця зголосяться зберегти наявне громадянство або залишитися особою без нього.

У ухвалі КС також сказано, що «ДНР» збереже статус «республіки» у складі Росії.

Раніше повідомлялося , що Конституційний суд Росії схвалив пакет документів про прийняття до складу Російської Федерації чотирьох регіонів України. До них входять: «ДНР», «ЛНР», Херсонська та Запорізька області.

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