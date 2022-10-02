Україна вже повернула з російського полону понад 800 людей

З початку війни Україна вже повернула з російського полону 808 людей. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Тelegram.



Вона зазначила, що станом на сьогодні вже проведено 24 обміни.



«Дуже важливо, щоб люди, які сьогодні розшукають своїх родичів та друзів, по-перше, мали чітку інформацію та знали, куди звертатися, і по-друге, щоб суспільство знало, що відбувається зі звільненими полоненими», — наголосила Маляр.



Заступниця міністра оборони зазначила, що ще на початку широкомасштабного вторгнення постановою Кабміну було створено Координаційний штаб із поводження з військовополоненими.



«Україна виконує всі норми Женевських конвенцій з питань поводження з військовополоненими. Все це здійснює Координаційний штаб із поводження з військовополоненими, який об'єднує у собі понад 10 державних установ та організацій», — додала Маляр.