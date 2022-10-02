За добу ЗСУ відбили атаки окупантів біля семи населених пунктів

02 жовтня 2022, 19:36

За добу ЗСУ відбили атаки окупантів біля семи населених пунктів

З початку поточної доби російські окупанти завдали чотирьох ракетних і трьох авіаційних ударів, здійснили понад п'ятнадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

«Від ворожих ударів постраждали понад п'ятнадцять населених пунктів. Серед них — Рідкодуб, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін.

На інших напрямках окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку — в районах населених пунктів Хренівка та Бучки Чернігівської області та Середина Буда, Муравейня, Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку — в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище;

на Краматорському напрямку — Білогорівка та Верхньокам'янське;

на Бахмутському напрямку — Роздолівка, Веселе, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Зайцеве, Майорськ, Нью-Йорк та Юріївка;

на Авдіївському напрямку — в районах населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Першотравневе, Водяне, Опитне, Красногорівка, Курахове, Мар'їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснили обстріли в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Залізничне та Гуляйполе;

на Южнобузькому напрямку росіяни обстріляли райони понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення розвідки та наведення артилерії ворог здійснив понад 70 вильотів БПЛА.

«За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Першотравневе, Спірне та Виїмка», — повідомили у Генштабі.

Також зазначається, що авіація Сил оборони протягом доби завдала чотирьох ударів. Підтверджено поразку двох місць скупчення озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили вісім іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed.

«Ракетні війська та артилерія за цю добу вразили п'ять командних пунктів, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, а також понад п'ятнадцять інших важливих об'єктів окупантів», — йдеться у зведенні.

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