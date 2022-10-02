Окупанти обстріляли із САУ житлові будинки на Сумщині

Наслідки російського обстрілу Юнаківської громади на Сумщині Фото: Сумська ОВА

Сьогодні росіяни обстріляли із САУ будинки мирних жителів у селі Кияниця у Юнаківській громаді Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.



За його словами, снаряди розривалися посеред дороги, на городах та у дворах. Три будинки значно пошкоджено. Від вибуху знесло паркани, у будинках вибито вікна.



«Власниця одного будинку розповідає: щойно встигли сховатися у льоху з 12-річною онукою. Їхній будинок отримав найбільші пошкодження, тож сьогодні ночуватимуть у сусідки. Ще в одному будинку вибиті вікна та побиті осколками газові труби. У селі газ тимчасово перекрили, працюють аварійні служби», — розповів Живицький.



Він зазначив, що на місці вибухів працюють піротехніки — можливо, залишилися боєприпаси, що не розірвалися. Також у громаді частково немає електроенергії – пошкоджено лінії. Працюють аварійні бригади.



«Усі пошкодження житла фіксуються, людям надається першочергова допомога: матеріали для відновлення», — додав глава області.

Руйнування на Сумщині внаслідок обстрілу окупантів. Фото: Сумська ОВА