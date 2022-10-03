Російська армія обстрілює Донецьку область: Є загиблі та поранені

03 жовтня 2022, 08:45

Російська армія обстрілює Донецьку область: Є загиблі та поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок обстрілів з боку російських військ за добу загинула одна людина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його інформацією, людину людину вбили у Бахмуті. Ще вісім мирних жителів регіону було поранено.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 917 жителів Донецької області, ще 2312 було поранено. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.

Ще за темою

Місця
Донецька область
Інше
Війна обстріли на Донбасі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:16
Окупанти скаржаться, що ЗСУ не дають збудувати їм укріпрайон у Кремінній — Гайдай
09:17
«ДНР» заявила про двох загиблих та трьох поранених від обстрілів за добу
09:02
Окупанти вимагають розповісти дітям, що «Маріуполь завжди був Росією»
23:47
Контрнаступ ЗСУ на півдні та Луганщині — головне за день ►
23:15
Херсонщина: Золота Балка та Нововоронцівка — під контролем ЗСУ. Російська армія відступає ►
21:14
«ДНР» повідомила про двох загиблих у Макіївці
20:44
Жителів окупованої Донеччини почнуть призивати на військову службу в Росії з 2023 року
18:57
Путін вніс до Держдуми проекти законів щодо включення чотирьох українських регіонів до складу РФ
18:38
Вибух на півміста: У Маріуполі підірвався екскаватор
23:50
ЗСУ зайшли до Лимана, війська РФ відступили — головне за день ►
23:13
В окупованому Маріуполі підірвалися російські енергетики
21:19
Росіяни посилили примусову мобілізацію на окупованих територіях
18:57
На військовому аеродромі Бельбек у Криму стався вибух
17:28
«ДНР» заявила про двох поранених жителів Макіївки
15:22
Путін привласнив «героя Росії» Катеринічеву, який загинув у Херсоні
Всі новини
10:40
Офіс генпрокурора: Понад 1200 дітей постраждали в Україні внаслідок воєнних дій
10:16
Окупанти скаржаться, що ЗСУ не дають збудувати їм укріпрайон у Кремінній — Гайдай
10:15
Губернатор Білгородської області заявив про обстріл села, загинула жінка
09:39
Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя та два села в області ракетами С-300, одну людину поранено
09:33
Вночі окупанти атакували два райони Дніпропетровської області
09:17
«ДНР» заявила про двох загиблих та трьох поранених від обстрілів за добу
09:02
Окупанти вимагають розповісти дітям, що «Маріуполь завжди був Росією»
08:45
Російська армія обстрілює Донецьку область: Є загиблі та поранені
23:47
Контрнаступ ЗСУ на півдні та Луганщині — головне за день ►
23:17
У ЗСУ підтвердили звільнення села Торське на Донеччині
23:15
Херсонщина: Золота Балка та Нововоронцівка — під контролем ЗСУ. Російська армія відступає ►
22:36
Окупанти обстріляли із САУ житлові будинки на Сумщині
21:46
На Харківщині викрили зв'язківця «ЛНР» та місцевого жителя, який його переховував
21:14
«ДНР» повідомила про двох загиблих у Макіївці
20:44
Жителів окупованої Донеччини почнуть призивати на військову службу в Росії з 2023 року
Всі новини
ВІДЕО
Контрнаступ ЗСУ на півдні та Луганщині — головне за день ►
02 жовтня, 23:47
Херсонщина: Золота Балка та Нововоронцівка — під контролем ЗСУ. Російська армія відступає ►
02 жовтня, 23:15
ЗСУ зайшли до Лимана, війська РФ відступили — головне за день ►
01 жовтня, 23:50

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти