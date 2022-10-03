Російська армія обстрілює Донецьку область: Є загиблі та поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок обстрілів з боку російських військ за добу загинула одна людина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його інформацією, людину людину вбили у Бахмуті. Ще вісім мирних жителів регіону було поранено.



Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 917 жителів Донецької області, ще 2312 було поранено. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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