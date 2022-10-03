За добу на Донеччині окупанти знищили 13 цивільних об'єктів

03 жовтня 2022, 11:45

За добу на Донеччині окупанти знищили 13 цивільних об'єктів

За добу російські війська обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви та поранені. Серед постраждалих – дитина у селі Пречистівка.

Окупанти атакували міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ, Вугледар, Красногорівка, села Карлівка, Калинівка, Парасковіївка, Пречистівка, Тоненьке.

Поліція Донбасу задокументувала 18 фактів порушення законів та звичаїв війни.

Армія РФ атакувала регіон авіацією, ракетними системами, артилерією. Знищено та пошкоджено окупантами 13 цивільних об'єктів Донецької області – 8 житлових будинків, храм, промислові виробництва, тваринницьке підприємство.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 196 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 20 900 осіб, у тому числі 3406 дітей, 1017 людей з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області внаслідок обстрілів з боку російських військ за добу загинула одна людина.

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