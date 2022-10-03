В окупованому Маріуполі пролунав вибух

В окупованому російською армією Маріуполі пролунав вибух, що в районі вулиці Сонячна пожежа. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



«Саме там, де знесли будинки. Думаєте, хтось гасить пожежу? Не на часі», - написав він.



Згодом, за даними Андрющенка, з'ясувалося, що в одному з маріупольських будинків вибухнув газовий балон.

Раніше місцеві Telegram-канали Маріуполя показали як зараз, після обстрілів, виглядає колегіум-школа №1, розташована в історичній частині окупованого військами РФ міста.