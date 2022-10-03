Прагнення України в НАТО підтримують 83% українців — соціологи «Рейтинг»

03 жовтня 2022, 16:02

Прагнення України в НАТО підтримують 83% українців — соціологи «Рейтинг»

Вступ України до НАТО підтримують рекордні 83% українців. Такі результати отримали соціологи групи «Рейтинг» під час проведення відповідного опитування населення.

Проти вступу України до НАТО на гіпотетично можливому референдумі 4% опитаних соціологами, не проголосували б 9%.

Також соціологи розповіли, що 86% опитаних підтримали б вступ України до Європейського Союзу у разі референдуму. Проти ж – 3%, не проголосували б – 7%.

Також наголошується, що у червні поточного року вступ України до НАТО підтримували 76%.

Опитування соціологами «Рейтинг» проводилося 1-2 жовтня 2022 року.

31 серпня, нагадаємо, соціологи центру Разумкова повідомили, що 93% українських біженців планують повернутись в Україну. Такі результати вони отримали під час опитування українців, яке тривало з 20 липня по 25 серпня.

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