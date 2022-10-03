На Харківщині російські війська обстріляли лікарню, є жертви

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по лікувальному закладу у Куп'янському районі Харківської області. В результаті, як мінімум, 1 людина загинула, 1 поранена. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«На жаль, загинув лікар-анастезіолог, одну медсестру поранено. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється. Будівлю майже повністю зруйновано з 1 по 4 поверх. На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи», – написав Синегубов у Telegram-каналі.

На третьому поверсі лікарні почалася пожежа.



«Ракета потрапила у двір медичної установи... О 16:52 рятувальникам надійшло повідомлення про спалах, який стався внаслідок цього обстрілу на 3-му поверсі лікарні. Горіла ординаторська на площі 20 кв.м.», – повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області.



До місця пожежі було направлено 4 пожежні автоцистерни та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. О 17:30 пожежу ліквідовано повністю.