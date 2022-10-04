Армія РФ обстріляла Донецьку область: Один загиблий та двоє поранених

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби внаслідок обстрілів з боку російських сил загинув один мирний житель. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Смерть зафіксована у Красногорівці.



Ще двоє людей було поранено: у Бахмуті та Краматорську.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині в результаті повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 918 мирних жителів. 2314 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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