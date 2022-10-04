У Хрустальному окупанти шукають чоловіків призовного віку дронами — Луганська ОВА

04 жовтня 2022, 08:59

У Хрустальному окупанти шукають чоловіків призовного віку дронами — Луганська ОВА

Чоловіків призовного віку окупанти Луганської області шукають за допомогою дронів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його інформацією, дрони, які відстежують переміщення людей, були запущені окупантами у Хрустальному Луганської області. Він розповів, що на війну російські війська відправляють студентів із захоплених населених пунктів Сходу України.

Також Сергій Гайдай прокоментував заяву представників держдуми РФ про те, що розпочати відновлення інфраструктури Сєвєродонецька, Лисичанська та Попасної російським окупантам не дає оперативна обстановка.

«Багато чого обіцяли місцевим жителям росіяни, коли захопили названі вище міста. Згадаємо хоча б відновлення централізованого газопостачання упродовж тижня. Втім, минуло вже більше трьох місяців, а в цих населених пунктах навіть до 1 вересня не підготувались. Зокрема, в Сєвєродонецьку ще не працює жодна школа. Звісно, що й 15 жовтня опалювальний сезон ніхто не розпочне.

Виправдання знайшли. На думку держдуми рф, відбудова Сєвєродонецька, Лисичанська та Попасної розпочнеться, «як тільки цього дозволятиме оперативна обстановка».

Водночас, та ж сама оперативна обстановка не заважала упродовж цих місяців організовувати купу масових заходів, а головне – провести так званий «референдум». Голосувати протягом майже тижня 98 % жителів ситуація на фронті не заважала – замінити зайву ділянку водо- чи газопроводу упродовж трьох місяців безпечної можливості не було. Як там в них кажуть: «Оснований для паники нет», - написав голова Луганської ОВА.

Також Сергій Гайдай розповів, що авіація Сил оборони України минулої доби завдала 22 ударів по позиціях російських військ. Вдарили по трьох опорних пунктах, 16 районах зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітним ракетним комплексам. Підрозділи ППО ЗСУ знищили два БПЛА російської армії.

Крім того, як пише голова Луганської ОВА, ракетні війська та артилерія ЗСУ протягом 3 жовтня вдарили по 2 пунктах управління окупантів, 12 районам зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 складам з боєприпасами, об'єктам протиповітряної оборони, а також 5 іншим важливим об'єктам російських сил.

«Відбиті атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди.

Росіяни із багатьох видів озброєння обстрілювали населені пункти:

- на Краматорському напрямку: Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка, Дружелюбівка, Дворічна, Роздолівка, Ямпіль;
- на Бахмутському напрямку: Соледар, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Яковлівка, Бахмутське, Веселе», - написав Гайдай.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив , що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу внаслідок обстрілу з боку російських сил загинув один мирний житель.

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