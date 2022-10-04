Армія РФ обстріляла Нікополь «Градами» та важкою артилерією

Вночі російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, поранивши чотирьох мешканців. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Найбільше постраждав Нікополь.Туди прилетіли близько 30 снарядів з російських «Градів» та важкої артилерії. Поранені четверо чоловіків - 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них у лікарні. Понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані 4 квартири», - написав він, зазначивши також, що місто залишилося без води, було пошкоджено електромережі насосної станції водоканалу, а ще понад 7 тисяч сімей залишилися без світла.

У Нікополі обстрілами пошкоджені будівлі школи, аптеки, промислового підприємства, зернового елеватора, магазини та адмінбудівлі.

Обстріли Марганецької та Червоногригорівської громад, як написав Резніченко, попередньо обійшлися без постраждалих. А в Покровській громаді Синельниківського району через атаку російських військ спалахнули склади сільгосппідприємства.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу внаслідок обстрілу з боку російських сил загинув один мирний житель.