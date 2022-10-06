Через велику кількість поранених, окупанти облаштовують лікарні у школах — Гайдай

06 жовтня 2022, 08:46

Через велику кількість поранених, окупанти облаштовують лікарні у школах — Гайдай

На Луганщині місцеві лікарні перевантажені пораненими окупантами, через це загарбники регіону облаштовують лікарні у навчальних закладах. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай і зазначив, що в одній зі шкіл регіону зараз перебуває до 200 поранених військовослужбовців РФ.

Також він розповів, що через наступ ЗСУ у Рубіжному окупанти для виявлення українських диверсантів запровадили комендантську годину та посилили фільтраційні заходи. Фільтрація, як розповів Гайдай, проводиться і в Старобільську, де перевіряють усіх, хто хоче виїхати на територію РФ, а кількість охочих останніми днями значно збільшилася, ще в цьому місті окупанти відключили зв'язок.

За інформацією голови Луганської ОВА, у напрямку зі Сватового та Кремінної до Новопскова зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів.

«5 жовтня авіація Сил оборони України завдала понад п’ятнадцять ударів по ворогу. Підтверджено ураження дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито дев’ять ворожих БпЛА», - розповів Сергій Гайдай.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ за минулу добу вдарили по двох пунктах управління, чотирнадцяти районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, боєприпасів, а також восьми інших важливих об'єктів окупанів.

«Відбиті атаки росіян в районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка.

Ворогом обстріляні наступні населені пункти:

- на Краматорському напрямку: Верхньокам’янське, Іванівка, Серебрянка, Спірне, Ківшарівка, Кам’янка, Новолюбівка, Терни, Торське, Білогорівка;
- на Бахмутському напрямку: Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Одрадівка, Майорськ, Нью-Йорк, Юр’ївка, Роздолівка, Іванград, Зайцеве», - написав голова Луганської ОВА.

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