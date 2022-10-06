«ДНР»: Через обстріли загинуло троє людей, зокрема підліток

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донеччини за минулу добу внаслідок обстрілів загинули троє людей — у Кіровському районі Донецька та Старомихайлівці. Про це повідомляє так званий «штаб тероборони ДНР».



Зазначається, що серед загиблих — підліток 2005 року народження.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали шість цивільних осіб у Київському та Кіровському районах Донецька та Маріуполі (підрив на вибухонебезпечному предметі).



Такі самі дані публікує і «СЦКК ДНР». При цьому вчора вдень «ДНР» заявляла про загибель чотирьох людей.



Сьогодні вранці «СЦКК ДНР» повідомив про обстріл Макіївки. По вул. Авдіївської поранено чоловіка.



Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули чотири мирні жителі. Ще трьох людей поранено. Крім того, у Святогірську та Лимані виявлено десять тіл загиблих.



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