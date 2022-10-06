Війська РФ всю ніч били по Дніпропетровщині з РСЗВ та важкої артилерії

Нікопільський район. Фото: ОВА

Російські війська всю ніч били по Нікопольському району Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Під обстріл потрапили три громади — Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Їх атакували п'ять разів. Попередньо, люди не постраждали. У Нікополі в будинку почалася пожежа. Його вже загасили. Пошкоджено десять приватних будинків, підприємство та лінії електропередач», — поінформував Резніченко.



За його словами, у Мирівській громаді пошкоджено кілька приватних будинків та господарських споруд. У Марганецькій — триває обстеження території. Масштаби руйнувань уточнюються.