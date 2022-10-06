З РФ не випускають українців з російськими паспортами

06 жовтня 2022, 12:17

З РФ не випускають українців з російськими паспортами

На кордонах Росії з Латвією та Естонією спостерігається скупчення громадян України, які намагаються залишити територію РФ. ФСБ блокує виїзд тим, хто має російський паспорт. Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За інформацією відомства, люди чекають від двох до шести днів.

«У спеціальних пунктах фільтрації ФСБ перевіряє громадян України на наявність у них паспорта РФ. За нашою інформацією, якщо громадянин України не має паспорта Росії, йому дозволяють виїхати. А якщо встановлюють, що громадянин України має ще й російський паспорт, таку людину не випускають з Росії», — повідомили в міністерстві.

Там додали, що громадян України, які мають кримську реєстрацію, але не мають паспорта РФ, на проходження кордону пропускають. Вони можуть вільно перетинати КПП. Це підтверджують представники українських консульських установ в Естонії та Латвії.

«При перетині кордону нашим громадянам допомагають волонтери. Вони забезпечують людей їжею, водою тощо. Тим, хто не хоче чи не може чекати, пропонують скористатися безплатним переїздом до іншого пункту пропуску. Наприклад, до російсько-казахського кордону, звідки можна дістатися інших країн», — повідомили в Мінреінтеграції.

Крім того, в міністерстві нагадали номер гарячої лінії для тих, хто потрапив у складну ситуацію або потребує допомоги: для дзвінків з-за кордону та з окупованих територій, WhatsApp/Telegram/Viber: +38096-078-8433.

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