Росія примусово депортувала понад 1,6 мільйона українців

1,6 мільйона українців насильно депортовано до Росії. Про це під час звернення до учасників сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав (ОАД), яка продовжується у Лімі, повідомив президент України Володимир Зеленський.







«Вже понад 1,6 млн українців примусово депортовані в Росію. Вони розпорошені по території цієї держави, розкидані по віддалених регіонах Росії. У багатьох із них відібрали документи, багато з них пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де над ними знущались і залякували. Це – люди. Але для Росії це також ресурс», - сказав він.

Володимир Зеленський закликав учасників сесії ОАД підтримати Україну на кількох рівнях, аби прискорити настання миру для українського народу.



«Перший – це міжнародні організації, зокрема Генеральна Асамблея ООН. Будь ласка, підтримуйте нас у голосуваннях щодо засудження російських агресивних кроків. Це наш із вами спільний інтерес – щоб ніхто у світі більше не міг розпочинати такі загарбницькі війни, як російська війна проти України. І щоб ніхто у світі не думав, що має право на злочинні анексії земель інших народів, як думає Росія», - заявив президент.



Другий рівень, як сказав Зеленський, є національним. Україна, за його словами, потребує принциповості американських держав. Зеленський закликав не дозволяти використовувати американські економіки для того, щоб фінансувати війну та військові злочини, «не пов'язувати себе з тими, хто неминуче буде засуджений міжнародною спільнотою».

«Будь ласка, уникайте того, щоб ваші компанії та країни були пов’язані з тими фізичними та юридичними особами Росії, через яких ця держава здійснює свій терор проти України. Підтримуйте санкції проти Росії. Обмежуйте свої торговельні операції з Росією. Захистіть себе від ризику забруднити свою репутацію зв’язками із державою-терористом та її компаніями. І обмежте її можливості продовжувати цю загарбницьку війну проти України», - сказав Зеленський.

Третій рівень підтримки, за словами президента, якого потребує Україна, – це рівень звичайних людей. Він закликав розповсюджувати правду про війну РФ проти України, говорити про це.

Учора, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що за добу українські військові звільнили три населені пункти в Херсонській області.