Окупанти знищили у Запоріжжі склад гуманітарної допомоги

Наслідкі ракетного удару у Запоріжжі. Фото: Олександр Сосновський

У Запоріжжі російські війська знищили склад із гуманітарною допомогою. Про це повідомив волонтер Олександр Сосновський.



«Тількі шо з під завалів витягли чергову людину, чув шо людина жива. Ми всі цілі. Весь корм для тварин та переноски, що не встигли передати в окупацію, гуманітарні набори, якими ми кормили людей в сірих зонах, деякі посилкі людей шо не встигли передати в Маріуполь, все залишилось там», — написав він.



Сосновський додав, що також не встиг роздати виділений організацією UAnimals корм.

Вранці 6 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю — було зруйновано кілька багатоквартирних будинків. Одна людина загинула, семеро постраждали. Повторно Запоріжжя було обстріляно окупантами близько 11:00.