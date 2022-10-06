Міноборони РФ заявило про захоплення Зайцева під Горлівкою. Вже вдруге

Зайцеве під Горлівкою захоплено російськими силами. Про це повідомляє Міноборони РФ.



Як запевняють у відомстві, внаслідок наступальних дій під контроль російських сил перейшло Зайцеве.



Зазначимо, що про захоплення Зайцева російською армією вже повідомлялося у серпні. Нібито селище міського типу було взяте під контроль 19 числа. І після цього російські ЗМІ писали про те, що селище зазнає обстрілів «з боку ЗСУ».



У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йшлося лише про обстріли на Бахмутському напрямку. Крім того, про обстріл на Горлівському напрямку писав очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Наразі підтвердження з української сторони про перехід селища міського типу під повний контроль окупантів немає.



Зайцеве прилягає з півночі до окупованої Горлівки. З 2014 року його північна частина — під контролем української армії, південна — окупована.

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