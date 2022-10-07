«ДНР»: За добу від обстрілів загинула одна людина, поранено п'ятеро

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донеччини за минулу добу внаслідок обстрілу загинула одна людина. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».



Зазначається, що у Микитівському районі Горлівки загинув чоловік 1964 року народження.



Поранення різного ступеня тяжкості зазнали п'ять цивільних осіб.



Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули двоє мирних жителів. Ще семеро людей поранено. Крім того, у Святогірську виявлено сім тіл загиблих.



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