Російські війська атакували Запоріжжя ракетами. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.



Він також закликав мешканців міста перебувати в укриттях, оскільки, за його словами, є ризик повторного обстрілу.



Пізніше Старух уточнив, що одна з ракет окупантів упала на подвір'я багатоповерхівки, зруйнувавши житловий будинок, пошкодив комунальні мережі. Також, за його словами, відомо про одному потерпілого, у нього осколкові поранення.

Раніше вранці голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про обстріл Запоріжжя безпілотними літальними апаратами.